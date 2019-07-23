Нижний Новгород, , 16:59 — REGNUM

В Воротынском районе приостановлена деятельность сыроварни, сюжет о которой показали ряд федеральных каналов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Проверка деятельности компании проводилась совместно с представителями прокуратуры. На предприятии были произведены отбор проб продуктов и смывы с объектов внешней среды, которые в настоящее время исследуются. Материалы проверки направлены в суд для решения вопроса об остановке деятельности предприятия.

Кроме того, ведомство наложило арест на 500 кг сырного продукта производства ИП Савельева Л.Н.

ИА REGNUM напоминает, ранее в эфире канала НТВ появился видеосюжет о сырном производстве в Нижегородской области. На видео сотрудники предприятия работают с обнажённым торсом, без перчаток, знаменитый сыр «косичка» плетут голыми руками в тазах, сидя на полу. Полуготовый продукт кидают на грязные деревянные поддоны. Носят продукцию мужчины прямо на обнажённых вспотевших плечах.