Воронеж, , 16:56 — REGNUM

Не допустить «двойной оплаты» за проезд в общественном транспорте для пассажиров межмуниципальных маршрутов, которые ездят в Воронеж из районов области, обещают власти региона. Как сообщили ИА REGNUM 23 июля в пресс-центре правительства региона, губернатор Александр Гусев принял решение о том, что пассажиров не поставят перед необходимостью обязательной пересадки на границах регионального центра и дальнейшей оплаты уже в транспорте внутри города.

Какое именно примут власти решение для того, чтобы межмуниципальные маршруты по-прежнему действовали и на территории Воронежа, пока обсуждается. В частности, предлагается сократить число остановок межмуниципального транспорта в границах Воронежа при сохранении маршрутов либо включить межмуниципальные маршруты в маршрутную сеть Воронежа. Но и то, и другое решение, отмечают в пресс-центре, предполагает увеличение требований к подвижному составу. Оба варианта прорабатываются как рабочие в рамках реализации новой схемы комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) в Воронеже, цель которой — упорядочивание работы общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по отмене сквозных пригородных маршрутов власти Воронежа и области объявили в начале июля, на фоне сообщений об увеличении платы за проезд. Как пояснил первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин, на «стыковочную» систему предполагается перейти с введением новой схемы организации дорожного движения. Как предполагалось, пригородный транспорт будет ходить до специально созданных стыковочных узлов на окраинах Воронежа, там пассажиры смогут пересесть уже на городской транспорт. Такое решение вызвало массу нареканий как со стороны жителей ближайших к Воронежу районов, для которых такое решение грозило резким увеличением трат на проезд, так и водителей.

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