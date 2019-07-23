Москва, , 16:54 — REGNUM

В Свердловской области Рефтинская ГРЭС обретёт нового владельца. На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Покупателем является АО «Кузбассэнерго» — «дочка» ООО «Сибирская генерирующая компания». Одобренная сумма сделки не может быть ниже 21 млрд рублей. Госрегистрация прав нового собственника на станцию может быть произведена не позже 18 месяцев с момента вступления соглашения о купле-продаже объекта в силу. Соглашение было подписано 20 июня 2019 года. При этом нужно заручиться согласием ФАС.

Рефтинская ГРЭС начала работу в 1970 году. Находится в Свердловской области. Работает на твёрдом топливе — каменном угле.