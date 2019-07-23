Москва, , 16:53 — REGNUM

«Российско-белорусские торговые отношения с 2015 года находятся в стадии торговой войны», — считают российские, белорусские и зарубежные эксперты, принявшие участие в состоявшейся 19 июля в Москве дискуссии «Эпоха Лукашенко. Четверть века у власти».

Оценивая состояние «торговой войны» между Россией и Белоруссией, они отметили: «Белорусские продовольственные товары, под брендами которой зачастую поставляются санкционные продукты из стран ЕС, подпадают под частичный запрет на российском рынке, а в отношении российских производителей действуют масштабные ограничения на белорусском рынке».

Западные санкции в отношении России и Белоруссии дают возможности для импортозамещения и диверсификации экономических связей, уменьшающих уязвимость от внешних вызовов. Вместе с тем Москва и Минск заинтересованы в восстановлении полноценных политических и экономическим отношений с ЕС.