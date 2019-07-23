Курган, , 16:52 — REGNUM

Курганский туроператор ООО «Лаборатория приключений» исключён из единого федерального реестра на основании статей закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«Таким образом, для туристов и иных заказчиков туристского продукта, пострадавших от действий ООО «Лаборатория приключений» 23.07.2019 возникли основания для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора», — заявляют в Ростуризме.

Федеральная структура обращает внимание пострадавших клиентов ООО «Лаборатория приключений» на то, что прекращение полномочий или приостановка деятельности «не освобождает туроператора от обязанности обеспечить клиентам оказание входящих в туристский продукт услуг по заключённым договорам о реализации туристского продукта».

Напоминается, что гражданская ответственность ООО «Лаборатория приключений» за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована в страховой организации ООО «Страховое общество «Помощь» на сумму 500 000 рублей (договор страхования от 18.01.2019 № М180 028−43−19).

То есть курганские туристы, пострадавшие от действий или бездействия «Лаборатории приключений» вправе предъявить непосредственно ООО «Страховое общество «Помощь» письменное требование о выплате страхового возмещения.

Напомним, «в связи с тяжёлой экономической ситуацией на рынке туристических услуг и разногласиями с партнёрами» курганский туроператор ООО «Лаборатория приключений» приостановил свою деятельность и заезды в Крым. Тем временем клиенты фирмы, на сегодняшний день их насчитывается 30 человек, не могут выехать с полуострова, так как понадеялись на оплаченную в турпакете дорогу. В итоге, по просьбе правительственной структуры Курганской области, клиентов ООО «Лаборатория приключений» с полуострова будет вывозить другой курганский туроператор — «Санаторно-курортное объединение»

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