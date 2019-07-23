Курган, 23 июля 2019, 16:52 — REGNUM
Курганский туроператор ООО «Лаборатория приключений» исключён из единого федерального реестра на основании статей закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ростуризма.
Федеральная структура обращает внимание пострадавших клиентов ООО «Лаборатория приключений» на то, что прекращение полномочий или приостановка деятельности «не освобождает туроператора от обязанности обеспечить клиентам оказание входящих в туристский продукт услуг по заключённым договорам о реализации туристского продукта».
Напоминается, что гражданская ответственность ООО «Лаборатория приключений» за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована в страховой организации ООО «Страховое общество «Помощь» на сумму 500 000 рублей (договор страхования
То есть курганские туристы, пострадавшие от действий или бездействия «Лаборатории приключений» вправе предъявить непосредственно ООО «Страховое общество «Помощь» письменное требование о выплате страхового возмещения.
Напомним, «в связи с тяжёлой экономической ситуацией на рынке туристических услуг и разногласиями с партнёрами» курганский туроператор ООО «Лаборатория приключений» приостановил свою деятельность и заезды в Крым. Тем временем клиенты фирмы, на сегодняшний день их насчитывается 30 человек, не могут выехать с полуострова, так как понадеялись на оплаченную в турпакете дорогу. В итоге, по просьбе правительственной структуры Курганской области, клиентов ООО «Лаборатория приключений» с полуострова будет вывозить другой курганский туроператор — «Санаторно-курортное объединение»
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