Киров, , 16:33 — REGNUM

В рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Кировской области планируется разработать проекты рекультивации свалок в Омутнинске и Слободском. На эти цели направят 8,8 млн рублей из областного бюджета, ещё 2,2 млн рублей выделят бюджеты муниципалитетов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2019 году планируется провести соответствующие закупки, а в 2020 году планируется, что проекты будут уже разработаны.

Уточняется, что подготовка проектов работ по рекультивации, а также проведение необходимых экспертиз финансируется из областного и местного бюджетов. Непосредственно рекультивационные мероприятия будут выполняться за счёт средств федерального бюджета.

ИА REGNUM напоминает, всего до 2024 года в Кировской области планируется избавиться от шести свалок: в посёлке Костино в черте Кирова, в городе Слободском, посёлке Вахруши, в Омутнинске, в Лузе и Малмыше.

Кроме того, с января 2020 года регион планирует начать переход к раздельному сбору отходов и работу по оборудованию шести мусоросортировочных станций.