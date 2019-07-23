Москва, , 16:07 — REGNUM

Иностранные платежные системы не уйдут с российского рынка в связи с принятием закона, обязывающего их заключать договоры с российскими банками и работать по российским законам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«В прессе в последнее время шли заявления о том, что Visa, MasterСard могут уйти в связи с принятием этого законопроекта (о работе иностранных платежных систем по законам РФ) с российского рынка. Visa уже заявила, что никуда она не собирается уходить и обеспечит бесперебойную работу», — заявил Аксаков.

По его словам, важно обеспечить работу иностранных платежных систем в соответствии с российским законодательством, чтобы обеспечить бесперебойность оказываемых услуг.

«Мы в своем законодательстве должны четко прописать, что все правила организаций, любых организаций, в том числе дочерних организаций иностранных компаний, должны соблюдать российское законодательство. И эти правила должны быть недискриминационными по отношению к российским организациям», — отметил Аксаков.