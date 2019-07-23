Москва, , 16:05 — REGNUM

Рельсовый автобус РА-3, разработанный специалистами «Метровагонмаша», успешно прошел комплекс испытаний и получил сертификат соответствия, сообщает 23 июля пресс-служба Трансмашхолдинга.

РА-3 — современный поезд, предназначенный для выполнения пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. Он оборудуется как низкими, так и высокими платформами.

До конца 2019 года предприятие планирует изготовить и поставить в адрес «Центральной ППК» семнадцать двухвагонных составов и один состав в трехвагонном исполнении. Ещё пять составов в трехвагонном исполнении запланированы к выпуску в 2020 году.

Напомним, сертификационные испытания автобуса прошли в подмосковной Щербинке на экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ». В рамках испытаний эксперты протестировали ходовые показатели, эффективность системы микроклимата и работу других элементов оборудования, оценили воздействие машины на путь.

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