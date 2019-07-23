Москва, , 16:08 — REGNUM

Закон об обязанности иностранных поставщиков заключать договоры с российскими банками Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Речь идет о законе, который направлен на обеспечение бесперебойные транзакции и операций с использованием банковских карт. Так, авторы инициативы обязывают всех иностранных поставщиков платежных услуг сотрудничать именно с российскими банками. Кроме того, операторы иностранных платежных систем должны также соблюдать требования Центробанка и входить в соответствующий реестр. Вести этот реестр так же будет ЦБ как мегарегулятор.

Кроме того, закон также устанавливает, что платежные системы, которые работают в РФ, должны привести правила своей работы в соответствие с законом. Такие нормы коснутся всех участников рынка платежных услуг как иностранных, так и российских, а также их дочерних структур.

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