Астрахань, , 16:04 — REGNUM

Власти Астраханской области и компания «Россети» намерены консолидировать усилия для развития региональных электросетей — в настоящее время готовится соглашение о передаче на баланс федерального оператора электросетей региона. Соответствующая договоренность была достигнута 23 июля на встрече врио губернатора Игоря Бабушкина и директора компании «Россети» Павла Ливинского, сообщила пресс-служба компании. Главе региона также был представлен новый глава Астраханского филиала компании «Россети Юг» Виктор Писарев.

На встрече, в частности, обсуждались вопросы долгосрочного тарифного регулирования для предприятий региона, занятых в транспортном обеспечении и распределении электроэнергии. Также обсуждались вопросы консолидации холдингом электросетевых активов на территории региона. Как отмечалось, уже в ближайшее время компания и регион подпишут соглашение о передаче на баланс федерального оператора находящихся в собственности региона и муниципалитетов, а также бесхозных электросетей. Кроме того, достигнута договоренность о помощи со стороны компании мэрии Астрахани в решении вопроса по освещению улиц областного центра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Павел Ливинский, выступая в Элисте на заседании правительственной комиссии, сообщил, что выполнение годового плана программы технического обслуживания и ремонта оборудования объектов ЖКХ Южного федерального округа близко к завершению — сейчас оно составляет около 70%.