Екатеринбург, , 16:06 — REGNUM

В Свердловской области за первое полугодие 2019 года производство молока составило 369,5 тыс. тонн, а яиц 763,6 млн штук. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловскстата.

За аналогичный период 2018 года в Свердловской области было произведено 367,6 тыс. тонн молока и 736 млн штук яиц. Таким образом, увеличение производства молока и яиц с января по июнь 2019 года составило 0,5% и 3,7% соответственно.

Отметим, что за первые полгода 2019 года по отношению к аналогичному периоду 2018 года в Свердловской области сократилось производство скота и птицы на убой со 122,7 тыс. тонн в живом весе до 117,3 тыс. тонн, то есть на 4,4% меньше.