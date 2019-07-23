Саратов, , 16:00 — REGNUM

По результатам доследственной проверки после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина в Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, должностные лица саратовского областного минздрава, а также учреждений здравоохранения Саратова не обеспечили выдачу гражданам жизненно необходимых лекарственных препаратов, право на безвозмездное получение которых закреплено законодательством. Больные вынуждены были покупать необходимые препараты, состояние здоровья тех, кто не мог покупать лекарства за свой счёт, значительно ухудшилось.

Следователями будет дана юридическая оценка бездействия лиц, отвечающих за обеспечение жизненно необходимыми препаратами жителей области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» Путина 20 июня прозвучало обращение от жителя Саратовской области, в котором он указал на проблемы с лекарственным обеспечением граждан.

Губернатор Валерий Радаев счёл необходимым прокомментировать эту ситуацию. Он заверил, что выводы сделаны, а проблемы с получением лекарств он держит на личном контроле. Глава региона заверил, что дополнительные средства на медикаменты выделены из областного бюджета.

Глава регионального минздрава Наталия Мазина сообщила, что ранее в регионе проходила проверка Росздравнадзора, в рамках которой были выявлены нарушения, несколько ответственных специалистов были наказаны и оштрафованы. Однако она также уверяла, что министерство держит на особом контроле тему льготного лекарственного обеспечения граждан и принимает все возможные меры для решения вопросов, том числе в индивидуальном порядке.

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