Ульяновск, , 15:37 — REGNUM

В Ульяновской области государственный долг с начала года вырос на 1,8% и достиг к 1 июля 25,396 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

В Ульяновской области на начало июля 2019 года государственный долг составил 25 395 867,85 тыс. рублей. В структуре госдолга половина средств — это бюджетные кредиты, 12 530 429,25 тыс. рублей. Объём коммерческих кредитов составил 7 690 100 тыс. рублей, государственные ценные бумаги — 5 000 000 тыс. рублей, государственные гарантии — 175 338,6 тыс. рублей.

За полгода регион нарастил государственный долг на 456 925 тыс. рублей (или на 1,8%). Рост произошёл за счёт увеличения объёма бюджетных кредитов на 2 868 500 тыс. рублей, или на 29,69%. Размер коммерческих кредитов снижен на 2 368 500 тыс. рублей, или на 23,5%.

Долговые обязательства муниципальных образований в Ульяновской области на начало июля 2019 года составили 4 128 837,82 тыс. рублей, что на 8,17% выше по сравнению с данными на начало года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области региональный бюджет на 2019 год будет рассмотрен в новой редакции на заседании парламента 24 июля. Согласно законопроекту, доходы казны предлагается увеличить на 1,1 млрд рублей, расходы — на 1,5 млрд рублей, в результате параметры составят соответственно 61,1 млрд и 61,2 млрд рублей.

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