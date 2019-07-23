Барнаул, 23 июля 2019, 15:36 — REGNUM
Агробизнес в Алтайском крае переживает не лучшие времена не только из-за высоких цен на ГСМ и низких — на зерновые. С лета 2019 года к этим проблемам добавилась ещё и небывалая засуха. Пока власти региона решают: вводить режим ЧС или подождать выпадения осадков, учёные Алтайского госуниверситета (АлтГУ) уже сделали неутешительный вывод: «При самых драматичных сценариях (отсутствие осадков) сложившаяся ситуация может привести к значительным потерям урожая в указанных районах Алтайского края».
Основания для таких мрачных прогнозов имеются. Доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Андрей Бондарович, ссылаясь на данные университетской метеорологической станции «Полуямки», пояснил, что при стандартном вегетационном периоде в хозяйстве «Партнер» Михайловского района, которое выбрано базовым хозяйством для реализации программы по цифровизации АПК Алтайского края, сложилась критичная ситуация.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наиболее серьёзная ситуация из-за засухи сложилась в Ключёвском, Михайловском и Угловском районах Алтайского края, где уже наблюдается гибель посевов.
Читайте также: Алтайскому урожаю угрожает засуха
Но власти региона до сих пор не объявили режим ЧС. Несвоевременно такая нужная для поддержки крестьян мера была введена и в аграрном сезоне 2018 года. В Алтайском крае как раз менялась власть. На место губернатора-долгожителя Александра Карлина пришёл красноярский чиновник, а в прошлом бизнесмен Виктор Томенко. По сравнению с этим событием проблемы АПК края отошли на второй план. Но это не позволило многим фермерам обосновать полученные убытки и вовремя рассчитаться по взятым обязательствам. Как следствие — кредиторская задолженность значительно увеличилась, появилось больше банкротов среди аграрных хозяйств.
Читайте также: Алтайские аграрии удвоили кредиторскую задолженность