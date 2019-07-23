Екатеринбург, , 15:34 — REGNUM

В Свердловской области организуют инновационную систему подготовки кадров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в свердловском департаменте информационной политики.

Предполагается, что в регионе возникнет Центр опережающей профессиональной подготовки на базе Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства. Центру предстоит выявить, какие навыки из новых и давно появившихся профессий до сих пор актуальны и востребованы, а чему можно уже не обучать студентов. В учреждении организуют несколько зон: аудитории-трансформеры, помещение для проектной деятельности, коворкинг и другие площадки.

Предполагается, что заказчики смогут писать техническое задание на ту или иную работу, в рамках чего центр разработает программу подготовки и организует полноценное обучение, по итогу которого заказчик получит выполненное задание.

Для появления центра будет потрачено более 51,8 млн рублей федеральных денег и 3,9 млн рублей из областного бюджета в рамках договорённостей с Минпросвещения. Помимо указанных денег, область выделит ещё более 90 млн рублей на нужды центра. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

Напомним, на Среднем Урале хотят создать местный аналог «Сколково». «Татищев» планируют соорудить в интересах промышленного комплекса УрФО».

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