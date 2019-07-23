Нижний Новгород, , 15:26 — REGNUM

Совокупный госдолг регионов Приволжского федерального округа в течение первого полугодия 2019 года сократился на 32,218 млрд рублей или на 6%. По состоянию на 1 июля, сумма долговых обязательство регионов Поволжья составила 499,388 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ. В структуре госдолга всех субъектов РФ доля регионов ПФО составляет 24,5%.

В течение шести месяцев регионы ПФО наиболее значительно сократили сумму коммерческих кредитов — на 40,229 млрд рублей или на 34,2%. Доля средств, привлечённых субъектами в иностранных банках и кредитных организациях в структуре задолженности, снизилась с 22,11% в январе до 15,5% в июле. Сумма коммерческих кредитов регионов Поволжья на 1 июля составляет 77,313 млрд рублей.

Объем бюджетных кредитов за указанных период вырос на 13,356 млрд рублей или на 4,8% — до 292,87 млрд рублей. В структуре долговых обязательств доля средств, заимствованных от других бюджетов бюджетной системы РФ, выросла с 52,6% на 1 января до 58,6% на 1 июля.

Сумма госгарантий регионов сократилась на 1,686 млрд рублей или на 13,2%. В структуре совокупного госдолга объем госгарантий составляет долю в 2,2% — 11,084 млрд рублей.

С января по июль также наблюдается снижение объёма ценных бумаг, выпущенных регионами, на 3,66 млрд рублей или на 3%. В структуре задолженности сумма ценных бумаг составляет 118,119 млрд рублей или 23,7%-ную долю.

За полгода госдолг сократили: Башкирия — на 1,8 млрд рублей или на 11%, Мордовия — на 294 млн рублей или на 0,5%, Татария — на 728 млн рулей или на 0,8%, Удмуртия — на 450 млн рублей или на 1%, Чувашия — на 5,51 млрд рублей или на 42,7%, Пермский край — на 10 млрд рублей или на 54,2%, Кировская область — на 65 млн рублей или на 0,2%, Нижегородская область — на 12,229 млрд рублей или на 16,9%, Оренбургская область — на 1,892 млрд рублей или на 7,7%, Пензенская область — на 2 млн рублей. Госдолг Самарской и Саратовской областей не изменился.

Увеличили сумму долговых обязательств: Марий Эл — на 298, млн рублей или на 2,2% и Ульяновская область — на 456 млн рублей или на 1,9%.

В течение месяца Поволжье сократило госдолги на 1,981 млрд рублей или на 0,4%.