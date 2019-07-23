Гуанчжоу, Китай, , 15:26 — REGNUM

Китайский экономический центр провинции Гуандун на юге страны экспортировала за первое полугодие 2019 года товаром на сумму 1,98 трлн юаней ($287,7 млрд), что на 3,9% больше, чем годом ранее, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Внешняя торговля провинции Гуандун достигла 3,28 трлн юаней за тот же период. Импорт, тем не менее, упал на 2,5% до 1,3 трлн юаней за это время. Профицит торгового баланса же увеличился на 18,9% в годовом исчислении.

Экспорт механических и электрических изделий провинцией достиг 1,37 трлн юаней за первую половину 2019 года, что на 2,8% выше, чем годом ранее и составляет 69% от общего экспорта провинции.

Торговля с Евросоюзом и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) взлетела на 13,3% в годовом исчислении до 410,67 млрд юаней за указанный срок.

Частные предприятия стали крупнейшим драйвером роста. Объем внешней торговли частных предприятий провинции Гуандун достиг 1,66 трлн юаней, что на 5,9% выше в годовом исчислении. Местная таможня прогнозирует, что мощный экономический фундамент провинции останется неизменным во второй половине года, несмотря на все трудности, стоящие перед регионом.

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