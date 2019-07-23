Белгород, , 15:25 — REGNUM

Третье видеообращение записали работники Белгородского нефтеперерабатывающего завода, которым с февраля 2018 года не выплачивают зарплату. Сотрудники заявляют, что на их жалобы нет никакой реакции со стороны властей и правоохранительных органов Белгородской области. Люди готовы устроить голодовку в Москве — на Красной площади, у стен Государственной думы и правоохранительных органов, потому что никак не могут получить свои деньги. Авторы обращения полагают, что главной целью руководства завода является банкротство.

Отметим, что в начале июля 2019 года Белгородский НПЗ подал в Арбитражный суд региона заявление о признании его несостоятельным. Рассмотрение дела отложили до 26 июля, так как заявитель не предоставил все необходимые для процедуры банкротства документы. В июне 2019 года было начато исполнительное производство, но судебные приставы не могли арестовать имущество завода для продажи и погашения долгов, поскольку у предприятия собственность находится в аренде.

Как сообщало ИА REGNUM, первое видеообращение работники завода записали накануне «Прямой линии с Владимиром Путиным». Тогда же гендиректора Белгородского НПЗ заключили под стражу, а региональные власти пообещали трудоустроить коллектив. Другая группа сотрудников завода заступилась за руководителя — во втором видеообращении они рассказали, что возлагают вину за происходящее на московских собственников предприятия. Через день главу производства отпустили на свободу. Авторы третьего видеообращения рассказали, что гендиректор НПЗ и руководитель предприятия-учредителя одно и то же лицо, а все деньги уходят за границу. При этом имущество завода не учтено и поэтому его невозможно продать и погасить долги по зарплате.