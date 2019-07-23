Воронеж, , 15:18 — REGNUM

1 млрд 271 млн рублей составила задолженность организаций коммунальной сферы Воронежской области перед поставщиками ресурсов по состоянию на 1 июля 2019 года. Об этом в докладе на заседании коллегии прокуратуры области сообщил первый зампрокурора Воронежской области Юрий Немкин.

Счет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нередко в образовании задолженностей виноваты не собственники жилья, а сами управляющие компании, которые направляют полученные по счетам деньги на свои нужды. В пример в прокуратуре привели уголовное дело в отношении ООО «РЭП Никольское», которое задолжало МКП «Воронежтеплосеть» 800 тыс. рублей. А всего таких дел на данный момент возбуждено и расследуется шесть.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлые годы именно долги управляющих компаний не раз становились причиной ограничений подачи горячей воды в дома воронежцев в летнее время.