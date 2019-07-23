Нижний Новгород, , 15:16 — REGNUM

Нижегородский завод «Красное Сормово» передал заказчику сухогруз «Андрей Зуев» — четвертое и завершающее в серии теплоходов судно, сообщает 23 июля пресс-служба предприятия.

Подписание акта приема-передачи судна состоялось накануне. Поставку сухогруза подтвердили представители Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и компании «СК Идель», выступающей заказчиком по проекту с 2019 года.

«Андрей Зуев» — девятое судно проекта RSD59, спущен на воду 21 июня 2019 года. Ранее сухогруз успешно прошёл швартовые и ходовые испытания.

Напомним, что в ноябре 2018 года завод «Красное Сормово» заключил контракт с ГТЛК и судоходной компанией «Пола Райз», предполагающий поставку в текущем году второй серии из четырёх судов проекта RSD59. В 2019 году были заключены дополнительные соглашения, согласно которым грузополучателем всех судов серии выступает ООО «СК Идель».

Теплоход проекта RSD59 предназначен для транспортировки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов. Судно оснащено двумя грузовыми трюмами, двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса. Длина сухогруза составляет 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м, дедвейт река/море — 5269/8093 т, объём грузовых трюмов — 11 292 м.

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