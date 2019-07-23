Сеул, , 15:19 — REGNUM

В 2019 года в Южной Корее увеличилось число пожилых людей, ищущих работу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, за один год число пожилых людей в возрасте от 55 до 79 лет, ищущих работу, увеличилось на 14,3%, до 2 599 000 человек. Впервые после финансового кризиса 2009−2010 годов число пожилых людей, ищущих работу, увеличилось на 10%.

Кроме того, в текущем году число пожилых людей, получивших работу через государственную службу занятости, увеличилось до 837 тыс. человек.

В настоящее время число пожилых людей, трудящихся на рабочих местах, составило 7 739 000 человек, что на 318 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень занятости пожилых людей также увеличился на 0,7%, до 55,9%.