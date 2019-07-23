Великий Новгород, , 15:12 — REGNUM

Государственный долг Новгородской области с начала 2019 года не изменился и составляет сумму 15 млрд 621 млн рублей, при этом долги муниципальных образований региона растут, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Министерства финансов РФ.

По состоянию на 1 июля 2019 года, объём долга муниципальных образований, входящих в состав Новгородской области, достиг 3 млрд 768 млн рублей, из которых более 2,5 млрд рублей — кредиты банков, около 1,1 млрд рублей — бюджетные кредиты. За месяц общий объём долгов новгородских муниципалитетов вырос на 114,6 млн рублей, с начала года — на 192 млн рублей.

При этом объём госдолга Новгородской области остаётся стабильным с начала 2019 года — 15,6 млрд рублей. В структуре госдолга 33,4% — кредиты банков на сумму 5,2 млрд рублей и 66,6% бюджетных кредитов на сумму около 10,4 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, только муниципальный долг Великого Новгорода составляет около 2 млрд рублей — это 99% собственных доходов бюджета города, при этом банковских кредитов в общей сумме долга — на сумму более 1,8 млрд рублей.

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