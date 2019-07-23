Москва, 23 июля 2019, 15:10 — REGNUM

Льготная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) более не будет распространяться на пальмовое масло. Такие поправки содержатся в законопроекте о льготном налогообложении плодово-ягодной продукции, который Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Плоды масличной пальмы
Плоды масличной пальмы
(cc) Aleksey.udovenko

Изначально законопроект был направлен на введение льготного НДС (10%) на фрукты и ягоды, однако ко второму чтению профильный комитет добавил в текст документа новую норму касательно пальмового масла. Так, сегодня оно так же, как и растительное, пользуется льготной ставкой НДС в 10%. Однако, отмечали депутаты, в Госдуму поступало много жалоб от избирателей на низкое качество продукции с пальмовым маслом, а также на его опасность для здоровья граждан. В связи с этим профильный комитет Госдумы уточнил, что пальмовое масло необходимо вывести из-под льготного налогообложения в 10%. Если закон будет принят, то пальмовое масло будет облагаться по ставке 20%.

Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), дополнительные средства, которые поступят в госбюджет в связи с отменой льготы, могут составить порядка 4,5−5 млрд рублей. Эти средства депутаты предлагается направить на поддержку молочного животноводства в РФ — такие рекомендации правительству депутаты планируют прописать в постановлении Госдумы в ходе принятия закона в третьем чтении.

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