Ульяновск, , 15:08 — REGNUM

Ульяновский автомобильный завод не собирается переносить производство внедорожников УАЗ «Патриот» в Татарию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщил руководитель департамента информации и общественных связей УАЗа Константин Сазонов, такого решения компания не принимала.

«Информация не соответствует действительности. Такое решение не принималось и никакой перенос производства в настоящее время не обсуждается», — заявил Сазонов.

Кроме того, в пресс-службе УАЗа сообщили, когда начнется производство обновленного «Патриота». Оно запланировано на 2020 год.

Ранее СМИ распространили слухи о том, что ульяновский автозавод якобы собирается с целью улучшения качества сборки перенести выпуск обновленного УАЗ «Патриот» из Ульяновска на завод совместного предприятия Ford Sollers в Елабуге.

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