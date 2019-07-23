Вильнюс, , 15:00 — REGNUM

Утверждённый сегодня, 23 июля, в должности премьер-министра Литвы Саулюс Сквернялис анонсировал в парламенте Литвы введение налога на автомобили, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам Сквернялиса — цель правительства ввести такой налог уже с 1 января 2019 года. Размер налога не уточняется, лишь отмечается, что он будет считаться по шкале загрязняющих автомобильных выхлопов. Чем автомобиль старее и чем больше загрязняет окружающую среду, тем выше будет налог.

В свою очередь литовский портал Delfi приводит мнения чиновников о том, что минимальным налогом станет уплата в 20 евро в год, а основная цель правительства — прекратить «превращение Литвы в европейскую автосвалку».

В свою очередь Сквернялис сегодня также анонсировал решение правительства ввести налог на недвижимое имущество, которым будут облагать собственников второго, третьего и последующего жилья. Формула подсчёта такого налога пока также не представлена. Все эти решения ещё должен будет утвердить парламент.