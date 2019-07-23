Воронеж, , 14:52 — REGNUM

Более чем в три раза сократился объем долгов по заработной плате в Воронежской области за первое полугодие 2019 года. Такие данные приведены в докладе первого заместителя прокурора Воронежской области Юрия Немкина, с которым он выступил 23 июля на заседании коллегии прокуратуры области.

Согласно приведенным данным, общая сумма задолженности по заработной плате в первом полугодии этого года составляла 122 млн рублей, проблемы с выплатой зарплаты наблюдались в девяти организациях. К настоящему моменту сумму долга снижена более чем в три раза — до 37 млн рублей, в должниках остается шесть организаций, в том числе три — банкрота.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура сообщила о возбуждении 15 уголовных дел, связанных с нарушениями в сфере оплаты труда.

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