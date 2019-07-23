Псков, , 14:50 — REGNUM

Государственный долг Псковской области за месяц увеличился на 474,9 млн рублей. По данным Минфина РФ, на 1 июля 2019 года объём госдолга региона составлял более 15,6 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Основную часть в структуре госдолга региона составляют кредиты банков — более 11 млрд рублей, за месяц их стало больше на 1,6 млрд рублей. При этом регион вернул 1 млрд 129 млн рублей бюджетного кредита: их объём снизился с 5 млрд 713 млн рублей до 4 млрд 584 млн рублей.

Отметим, что для погашения бюджетного кредита региону пришлось взять новый банковский кредит — 1 млрд 129 млн рублей бюджету Псковской области предоставил Сбербанк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял, что регион не выполняет действующие условия реструктуризации государственного долга. При этом с начала года объём госдолга снизился: на 1 января 2019 года он составлял 16 млрд 317 млн рублей (11,7 млрд рублей — кредиты банков, 4,2 млрд рублей — бюджетные кредиты, 348,8 тыс. рублей — госгарантии) — 93% к собственным доходам бюджета. За полгода Псковская область погасила обязательства по госгарантиям.

Читайте ранее в этом сюжете: Псковской области не выполнить условия Минфина по реструктуризации госдолга