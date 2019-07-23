Москва, , 14:54 — REGNUM

По итогам первых пяти месяцев 2019 года автобус малого класса ПАЗ-3205 стал самым перепродаваемым на российском вторичном рынке. Об этом 23 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего с января по май 2019 года на вторичном авторынке России было куплено 3 098 единиц ПАЗ-3205. Таким образом, продажи данного транспортного средства за отчётный период выросли на 2% по сравнению с 2018 годом.

Второе место по популярности занимают модели Павловского автозавода — автобусы ПАЗ-3204. Их за первые пять месяцев этого года было реализовано 1126 единиц, что на 90% больше, чем в прошлом году.

Тройку лидеров замыкают автобусы среднего класса ПАЗ-4234 (625 ед.). За год здесь мы наблюдаем рост на треть (+34%).

В совокупности на долю этих трёх моделей приходится более половины от всего вторичного рынка автобусов в России.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно корейский автобус малого класса Hyundai County (443 ед.) и низкопольный НЕФАЗ-5299 (186 ед.).

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