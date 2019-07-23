Сеул, , 14:56 — REGNUM

В июне 2019 года туристический поток в Южную Корею увеличился на 25%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в июне 2019 года Южную Корею посетило 1 476 218 человек, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что туристический поток из Китая составил 475 007 человек, из Японии — 282 476 человек, Тайваня — 118 437 человек, США — 105 398 человек. По сравнению с июнем 2018 года, туристический поток из Китая увеличился на 25%, из Японии — на 20%, Тайваня — 15,1%, США — 11,2%.

Известно, что поток туристов из Китая увеличился за счет праздничных выходных (7−9 июня) из Японии — повышение курса йена-вона и дешевых авиабилетов.

С другой стороны, по состоянию на июнь 2019 года, в стране находилось 2,49 млн иностранцев, что на 7,4% больше, чем в июне 2018 года.