Нур-Султан, , 14:57 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года в Казахстане добыли 11,7 млн тонн золотосодержащей руды. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

За отчетный период в республике произведено 25,9 тонны аффинированного золота. Производством золота в республике занимаются крупные аффинажные предприятия ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Казцинк» и ТОО «Тау-Кен Алтын».

Напомним, в 2018 году в Казахстане добыли 20,8 млн тонн золотосодержащей руды, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Производство необработанного золота составило 97,4 тонны, что на 14,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Производство аффинированного золота выросло на 20,4%, до 53,1 тонны.

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