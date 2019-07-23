Воронеж, , 14:35 — REGNUM

Прямые рейсы открываются из международного аэропорта «Воронеж» в Пхукет — один из самых популярных таиландских курортов — с 19 декабря 2019 года. Чартерная программа рассчитана до 26 апреля 2020 года, сообщается на странице воронежского аэропорта в Вконтакте.

Обслуживать рейсы будет авиакомпания PEGAS Fly на самолете Boeing 767−300. Как отмечается, продажа туров уже открыта.

Отметим, что ранее было объявлено о решении туроператоров продлить чартерную программу из Воронежа в Анталью до конца октября. Добавим, что 13 июля в аэропорту «Воронеж» впервые с 1990-х годов было обслужено 36 рейсов. Новый максимальный суточный показатель пассажиропотока достиг отметки 4 тыс. 324 пассажира.