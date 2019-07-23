Москва, , 14:34 — REGNUM

Законопроект о привлечении инвестиций при помощи инвестиционных платформ Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM23 июля. Поправками устанавливаются особенности инвестирования физическими лицами.

Инвестиции Selfcreation.ru

Согласно поправкам, оператор инвестиционной платформы может предоставить возможность физическому лицу инвестировать в течение одного календарного года денежные средства с использованием этой инвестиционной платформы с учетом инвестирования такого физического лица в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, в сумме не более 600 тыс. рублей.

Прописываются и исключения. Так, ограничения не коснутся граждан, которые являются индивидуальными предпринимателями, а также квалифицированных инвесторов и физических лиц при условии приобретения ими утилитарных цифровых прав по договорам инвестирования, заключенным с публичным акционерным обществом.

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