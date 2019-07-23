Москва, , 14:32 — REGNUM

Законопроект, устанавливающий ограничение на выдачу некоторых микрокредитов под залог жилья, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Изначально законопроект был направлен на запрет микрофинансовым организациям (МФО) выдавать микрозаймы гражданам под залог жилья. Между тем, как уточнили члены профильного комитета ко второму чтению законопроекта, такие нормы коснутся не всех МФО, а только негосударственных (частных). Другими словами, МФО, созданные госструктурой, смогут и дальше выдавать микрозаймы под залог жилья.

Законопроект также ужесточает нормы и правила для работы МФО и микрокредитных компаний. Первоначально предполагалось, что минимальный размер собственных средств в МФО должен составлять 3 млн рублей, однако ко второму чтению профильный комитет изменил эти требования. Так, на 1 июля 2020 года в МФО должно быть минимум 1 млн рублей собственных средств. При этом капитал должен ежегодно расти и к 1 июля 2024 года достигнуть 5 млн рублей.