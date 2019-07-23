Челябинск, 23 июля 2019, 14:23 — REGNUM
В Челябинской области на границе было задержано 20 тонн арбузов из Казахстана. Груз следовал из города Жетысай в Сургут (Югра), сообщили журналистам в региональном управлении Россельхознадзора.
При проверке документов на груз выяснилось, что фитосанитарный сертификат недействителен. В нём нашли следы подчистки и исправления. В итоге груз решили не пропускать в Россию.
Перевозчик был оштрафован за нарушение правил ввоза. Кроме того, транспортное средство с арбузами вернули в Казахстан.