Челябинск, , 14:23 — REGNUM

В Челябинской области на границе было задержано 20 тонн арбузов из Казахстана. Груз следовал из города Жетысай в Сургут (Югра), сообщили журналистам в региональном управлении Россельхознадзора.

При проверке документов на груз выяснилось, что фитосанитарный сертификат недействителен. В нём нашли следы подчистки и исправления. В итоге груз решили не пропускать в Россию.

Перевозчик был оштрафован за нарушение правил ввоза. Кроме того, транспортное средство с арбузами вернули в Казахстан.