Чебоксары, , 14:22 — REGNUM

Государственный долг Чувашии в течение месяца сократился на 21 млн рублей, составив на 1 июля текущего года 7,399 млрд рублей. По сравнению с январем госдолг уменьшился на 5,5 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

В Чувашии на 1 июля 2019 года объём государственного долга составил 7 399 145,38 рублей, в том числе 7 309 645,38 тыс. рублей — это бюджетные кредиты, 89 500 тыс. рублей — выданные государственные гарантии.

Напомним, на начало года государственный долг Чувашии составлял 12 909 645,38 рублей. Таким образом, за шесть месяцев республика сократила госдолг на 5 500 000 тыс. рублей (или на 42,7%), полностью погасив коммерческие кредитные обязательства. Размер бюджетных кредитов остался на прежнем уровне, объём госгарантий сокращён на 10 500 тыс. рублей.

В сравнении с июнем 2019 года государственный долг Чувашии сократился на 21 000 тыс. рублей за счёт уменьшения гарантий.

Долговые обязательства муниципальных образований в Чувашии на начало июля 2019 года составили 2 104 670,74 рублей. В том числе более половины, 1 642 247,74 тыс. рублей, составляют коммерческие кредиты. Бюджетных кредитов получено на сумму 402 000 тыс. рублей, также выдано гарантий на 60 423 тыс. рублей. По сравнению с данными на 1 января 2019 года госдолг муниципалитетов вырос на 12 585 тыс. рублей (или на 0,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июля 2019 года в республиканский бюджет Чувашии поступило 26 517,1 млн рублей, что на 16,8% больше аналогичного прошлогоднего периода. Израсходовано 21 498,9 млн рублей, что почти на 15% больше к уровню января-июня 2018 года. Республиканский бюджет исполнен с профицитом в размере 5 027 млн рублей.

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