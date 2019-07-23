Киров, , 14:20 — REGNUM

Кировская область в течение месяца снизила объём государственного долга на 1,5 млрд рублей или на 5,6%. По состоянию на 1 июля 2019 года, сумма долговых обязательств области составила 25,067 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

В течение месяца наиболее значительно в структуре задолженности сократился объём средств, заимствованных в иностранных банках и кредитных организациях — на 1,5 млрд рублей или на 19,2%. В структуре госдолга доля коммерческих кредитов составляет 6,311 млрд рублей или 25,2%.

Сумма бюджетных кредитов за месяц не изменилась и составляет 18,755 млрд рублей или 74,9%. Госгарантии в структуре долговых обязательств области не представлены, а объём ценных бумаг, выпушенных регионов составляет 1 тыс. рублей.

В течение полугода госдолг Кировской области сократился лишь на 65 млн рублей или на 0,2%. При этом сумма коммерческих кредитов снизилась на 3 млрд рублей или на 32,2%, а объём бюджетных кредитов вырос на те же 3 млрд рублей или на 19%. Остальные параметры госдолга в течение шести месяцев не изменились.