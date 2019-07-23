Сеул, , 14:25 — REGNUM

В 2019 году ВВП Южной Кореи может упасть на 0,6%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании Eugene Investment & Securities.

«Регулирование экспорта в Японии может сильно повлиять на основные отросли Южной Кореи. К тому же, это также может отразиться и на экономике страны, — сообщили представители компании. — По нашим оценкам, ВВП Южной Кореи может упасть на 0,6−0,9%, если японские ограничения приведут к сокращению экспорта соответствующих товаров на 10%».

На данный момент, список экспортного ограничения министерства экономики, торговли и промышленности Японии состоит из 15 статей, 218 пунктов и 1700 наименований.

«Несмотря на то, что правительство и предприятия пытаются найти выход из данной ситуации, включая поиск альтернативных путей экспорта, сложившаяся ситуация окажет негативное влияние на экономику страны», — добавили специалисты.

Специалисты предполагают, что натянутые отношения между Японией и Южной Кореей могут продлиться до летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.