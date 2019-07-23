Москва, , 14:18 — REGNUM

«Башнефть» приобретает контрольный пакет акций (51%) в уставном капитале завода катализаторов в городе Стерлитамак (Башкирия), сообщает 23 июля пресс-служба компании «Роснефть».

Мощность производству катализаторов для процессов гидроочистки составляет до 4 тысяч тонн в год. Продукция заменит аналоги, которые ранее приобретались за рубежом. Таким образом, компания повысит технологическую устойчивость, независимость собственных нефтеперерабатывающих предприятий.

Планируется, что первая партия катализаторов для уфимской группы НПЗ будет произведена и поставлена для испытаний до сентября 2019 года.

В компании также отметили, что ключевую роль в развитии программы импортозамещения производства присадок и катализаторов играют специализированные дочерние предприятия Роснефти: Ангарский и Новокуйбышевский заводы катализаторов, а также собственные исследовательские компании «РН-ЦИР» и «ВНИИНП», разрабатывающие и выпускающие собственные образцы высокотехнологичной продукции для нефтеперерабатывающей отрасли.