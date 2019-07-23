Москва, , 14:16 — REGNUM

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) подняло долгосрочные рейтинги кредитоспособности двух дочерних обществ компании «Россети» — «МОЭСК» и «МРСК Центра» (оказывают услуги под брендами «Россети Московский регион» и «Россети Центр» соответственно) до уровня «BB+» по международной шкале со стабильным прогнозом.

При принятии рейтинговых решений агентство учитывало стабильное улучшение результатов операционной деятельности компаний и их стратегическое значение для экономики страны.

Комментируя событие, заместитель генерального директора по финансам компании «Россети» Егор Прохоров указал, что «повышение кредитного рейтинга компаний «МОЭСК» и «МРСК Центра» — это, несомненно, позитивная новость» для холдинга и инвестиционного сообщества в целом. По его словам, работа с рейтинговыми агентствами входит «в число приоритетных задач» группы «Россети». «Она направлена на снижение расходов по обслуживанию долга всех компаний, входящих в холдинг. Принятое решение в очередной раз отражает справедливую оценку эффективности проводимой финансовой политики группы «Россети», — подчеркнул Прохоров.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВтч. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.