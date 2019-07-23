Москва, , 14:13 — REGNUM

Законопроект, направленный в том числе на расширение списка подакцизных товаров, чтобы компенсировать затраты госбюджета в связи с регулированием цен на бензин, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Такие нормы прописаны в законопроекте, направленном на введение нового демпфирующего механизма для сдерживания цен на топливо и бензин. Такие нововведения связаны с дополнительными расходами бюджета, так как смягчают получение нефтяниками компенсации из госказны.

Для того, чтобы восполнить выпадающие доходы госбюджета, законопроект устанавливает, что весь четвертый квартал 2019 года будет действовать надбавка к ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который уплачивают нефтяники при добыче сырья. Так, за каждую тонну нефти придется уплатить дополнительные 150 рублей.

Кроме того, если закон будет окончательно принят, то список подакцизных товаров в РФ будет расширен. Так, акциз с 1 апреля 2020 года распространится на мазут и другие темные нефтепродукты. Дополнительные поступления в госказну восполнят потери госбюджета в связи с новыми правилам демпфера.