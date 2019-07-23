Москва, , 14:12 — REGNUM

Законопроект, направленный на установление в PФ новых правил для контроля цен на бензин и топливо, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Депутаты предлагают изменить параметры демпфера, который и направлен на регулирование стоимости бензина и топлива со стороны государства. Так, теперь нефтяники смогут получать компенсацию из федерального бюджета при меньшей цене на бензин и дизтопливо.

Так, в частности, сегодня нефтезавод получает компенсацию при стоимости одной тонны бензина в 56 тыс. рублей и цене одной тонны дизтоплива в 51 тыс. рублей. Если закон будет принят, то нефтяники будут получать компенсацию из госказны при стоимости одной тонны бензина и дизтоплива в 50 тыс. рублей и 46 тыс. рублей соответственно. За счет роста компенсации авторы инициативы собираются ослабить давление на топливные цены и закрепить их.

При этом законопроект также устанавливает, что цены на бензин и топливо будут расти каждый год на 5%. Такие нормы будут действовать до конца 2024 года.

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