Екатеринбург, , 14:15 — REGNUM

В Свердловской области резко повысился пассажиропоток на скоростных электропоездах «Ласточка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

В первом полугодии 2019 года на «Ласточках» промчались на 26% больше пассажиров (736 тысяч), чем в указанный период 2018 года.

Наибольшей популярностью пользуется нижнетагильское направление, где удалось продать на 12% больше билетов (423 тысячи). На втором месте держится направление в стророну Каменска-Уральского — там продажи увеличились на 31% (167 тысяч билетов). В направлении Кузино и Талицы было продано 84 тысячи и 62 тысячи билетов соответственно.

Напомним, впервые скоростные «Ласточки» запустили в Свердловской области в ноябре 2015 года. Уже за один год с пуска электропоездов на них проехались миллион пассажиров.

Читайте ранее в этом сюжете: Маршрут «Ласточки» в Свердловской области продлят до Верхней Салды