Киев, 23 июля 2019, 14:02 — REGNUM

Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины» выплатила государству 12,3 млрд грн, что составляет 90% от чистой прибыли компании за прошлый год.

Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины»
Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины»

Соответствующая информация обнародована 23 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

Согласно источнику, 22 июля дополнительно оплатила в государственный бюджет Украины около 8,2 млрд грн дивидендов за 2018 год. До этого, в конце июня, «Нафтогаз» перечислил в госбюджет 4,1 млрд грн дивидендов, или 30% от чистой прибыли за 2018 год, что соответствует требованиям закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности».

Как столь масштабные выплаты скажутся на подготовке «Нафтогаза» к осенне-зимнему периоду — в компании пока не комментируют.

В начале июля глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что важнее потратить доходы компании на закачку газа в подземные хранилища, чем выплатить дивиденды государству. Менеджер напомнил, что только накопив в хранилищах около 20 млрд кубометров газа (сейчас уже есть порядка 15 млрд кубов), Украина гарантирует себе стабильное прохождение отопительного сезона даже при прерывании Россией транзита с 1 января следующего года.

Также напомним, что конфликт правительства и «Нафтогаза» из-за дивидентов проходил, в том силе, в судах. В частности, действие правительственного постановления, которое устанавливает для НАК «Нафтогаз Украины» 90% норматив уплаты дивидендов, было приостановлено судебным решением. В ответ премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогаз» должен отозвать свои иски, пригрозив в противном случае уволить Коболева.

«Это идиотская ситуация: в Украине сложилась псевдорыночная модель, которую нам навязывают, потому что Нафтогаз как был монополистом на рынке, так и остается им… Руководство Нафтогаза, по сути, пытается обвинить государство в нанесении убытков компании и требовать с государства эти деньги. Это — абсурд! Как государственная компания может судиться со своим же собственником, который якобы нанес ему убытки? Но, тем не менее, это и происходит», — комментировал ранее эту ситуацию украинский политолог Тарас Загородний для издания «Главред».

По мнению эксперта, все разговоры руководства Нафтогаза «а мы не будем платить!» должны заканчиваться Генеральной прокуратурой и допросами руководства «Нафтогаза» за невыполнение своих обязательств перед акционером.