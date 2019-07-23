Улан-Батор, , 13:47 — REGNUM

В Монголии для решения проблем пробок на автодорогах столицы планируют разделить дороги Улан-Батора на 3 зоны. Об этом 23 июля сообщило Управление по планированию и регулированию дорожного движения.

Автомобильный затор

«В городе Улан-Баторе сегодня зарегистрировано более 530 тысяч автомобилей. Ежемесячно регистрируются 5000−8000 автомобилей, которые были импортированы в Монголию. В связи с этим, надо срочно принять меры по решению проблем с пробками», — сообщил журналистам начальник Управления по планированию и регулированию дорожного движения Самбуугийн Энхтур.

По его словам, столичные автодороги планируется разделить на зоны А, В и С, где в зонах А и В с целью уменьшения дорожного движения будет действовать ограничение движения транспортных средств по номерам. Зоны А и В охватят центр города. Въезд туда будет разрешен не всем автомобилям. Как отметил Самбуугийн Энхтур разрешение получат только те автомобили, у которых нет налогового нарушения, без штрафов и которые прошли государственный технический осмотр.

Монгольские чиновники считают, что зонирование позволяет уменьшить пробки в столице на 20−30%. Новые правила будут запущены 15 августа.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из главных актуальных проблем столицы Монголии является дорожные пробки. Генплан застройки Улан-Батора был разработан в 1975 году. Тогда специалисты рассчитывали, что в столице будут жить не более 400 тысяч человек, а в дорожном движении будут участвовать не более 10 тысяч автомобилей. Но сегодня, по официальным данным ежедневно на дороги Улан-Батора выезжают более 200 тысяч машин. С целью уменьшения пробок с 2014 года в столице Монголии начало действовать правило об ограничении передвижения транспортных средств по номерам. Автомобили, последние цифры номера которых 1 и 6, не участвуют в дорожном движении в понедельник, 2 и 7 — во вторник, 3 и 8 — в среду, 4 и 9 — в четверг, а 5 и 0 — в пятницу.

Ограничение действует с 8:00 до 20:00 по тем маршрутам, где бывает наиболее интенсивное движение транспорта.