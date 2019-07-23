Ярославль, , 13:47 — REGNUM

В Ярославской области три участка неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения изъяты у бывших собственников. Постановление об этом подписал председатель правительства региона Дмитрий Степаненко.

Брошенное поле

Все три изъятые участка площадью 6,8, 2,5 и 3 гектара находятся в Ростовском районе и принадлежали трем разным физическим лицам. Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области обращался в суд с требованием об изъятии этих земель. Иски были удовлетворены в 2017—2018 годах.

Как следует из решений суда, участки не использовались по назначению более 3 лет. Эти факты были зафиксированы Россельхознадзором, который проводил выезды на место. Участки заросли лесом и кустарникам. Их хозяева привлекались к административной ответственности, суды накладывали штрафы, однако пашни и пастбища там так и не появились.

Теперь земли поступят в собственность Ярославской области и будут проданы с торгов. Суд установил, что торги будут начинаться с кадастровой стоимости, которая совсем невелика. Так участок в 6,8 га оценен лишь в 234 тысячи рублей, два других стоят еще дешевле. Бывшим владельцам будут возвращены деньги за вычетом расходов на подготовку и проведение торгов.

Стоит отметить, что это первое за несколько лет постановление правительства Ярославской области об изъятии неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. При том что общий объем таких земель составляет сотни тысяч гектаров.

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