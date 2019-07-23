Москва, , 13:42 — REGNUM

Комитет Госдумы по бюджету и налогам решил сохранить льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод, которые выращены не в РФ и ввезены в страну. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля, такую поправку члены комитета поддержали на внеочередном заседании.

Фрукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о законопроекте, который направлен на введение льготной ставки НДС в 10% для плодово-ягодной продукции. Как отмечал в ходе рассмотрения законопроекта замминистра финансов РФ Илья Трунин, в законопроекте необходимо продумать нормы, которые бы ограничили распространение льгот только на те фрукты и ягоды, которые произведены внутри РФ. Так, ставка НДС на ввозимые бананы, ананасы, манго и другие экзотические фрукты, которые не растут в РФ, должна была, по мнению правительства, составить 20%.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении профильный комитет поддержал такую поправку и рекомендовал Госдуме принять законопроект. Однако сегодня депутаты собрали внеочередной заседания комитета и отказались от таких изменений.

«Все понимают, что безусловно необходима поддержка в первую очередь наших отечественных производителей, но у нас идут постоянный и достаточно сложные переговоры по линии ЕАЭС… И ограничения, которые мы вводим на законодательном уровне, должны быть согласованы в рамках ЕАЭС. Поэтому на сегодняшний день, поскольку сама идея законопроекта и реализация произошла так быстро, естесственно, никаких согласований нет… Вопрос о каких-то перечнях или других ограничениях для только российских производителей — давайте сейчас не будем это делать, в рамках ЕАЭС этот процесс переговорный», — объяснил необходимость отмены поправки глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Таким образом, теперь льготы по НДС коснутся не только фруктов и ягод, произведенных в РФ, но и других фруктов и ягод, которые будут ввезены в страну.