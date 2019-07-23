Орел, , 13:40 — REGNUM

17 млн 928,5 млн рублей составил государственный долг Орловской области на 1 июля 2019 года, данные опубликовало Министерство финансов региона. По сравнению с данными на 1 июня госдолг региона никак не изменился, а по сравнению с показателями на 1 января немного сократился — тогда он составлял 18 млрд 135 млн рублей. На 1 января 2018 года регион задолжал 18,34 млн рублей.

Значительную часть в структуре госдолга Орловской области по-прежнему занимают коммерческие кредиты, хотя за полгода их объем удалось сократить: на 1 января этот показатель составлял 7,3 млрд, на 1 июля — уже 6,3 млрд. В то же время подрос объем бюджетных кредитов региона: если на начало года он составлял 5,8 млрд, то на 1 июля — 6,3 млрд.

Отметим, с высоким госдолгом Орловские власти пытаются бороться уже несколько лет. В 2014—2017 годах, несмотря на все заявления прежнего губернатора Вадима Потомского о снижении госдолга, этот показатель вырос фактически в два раза, а осенью 2016 года регион даже попал в антирейтинг Счетной палаты РФ как самый закредитованный. Новый губернатор Андрей Клычков буквально сразу анонсировал снижение долговой нагрузки, а также отказ от коммерческих кредитов как одну из главных задач. Однако существенных изменений ни в объеме, ни в структуре госдолга пока не произошло.

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