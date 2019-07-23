Сеул, , 13:49 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Orion Corporation подписали соглашение о сотрудничестве с представителями международной благотворительной организацией World Vision. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось 22 июля в здании благотворительной организации, расположенного на острое Ёи города Сеула.

Согласно данному соглашению, южнокорейская компания Orion Corporation будет проводить различные мероприятия и кампанию «Надежда, найденная в классе» для 80 тыс. детей, включая 40 тыс. детей из 180 школ на юге Китая и 40 тыс. детей из 160 школ на севере Вьетнама.

Известно, что в общей сложности на благотворительность компания планирует выделить более 1 млрд вон (~$848 тыс.).

«Надежда, найденная в классе» — кампания, проводимая World Visionс 2012 года и направленная на предотвращения насилия в школах. Известно, что в Южной Корее к данной кампании присоединились 220 тыс. школьников.