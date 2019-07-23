Млада-Болеслав, Чехия, , 13:42 — REGNUM

По итогам шести месяцев 2019 года мировые продажи машин чешской компании Skoda составили 620,9 тыс. автомобилей, что на 4,9% меньше, чем за шесть месяцев 2018 года. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.

Главной причиной спада реализации стал общий спад на авторынке Китая. При этом стоит отметить, что на остальных мировых рынках за первое полугодие Skoda продала 495 тыс. автомобилей. Этот показатель на 1,6% выше прошлогоднего уровня. В июне 2019 года чешская автокомпания реализовала 112,5 тыс. автомобилей, тем самым значительно укрепив свои позиции, особенно в Европе. Основным драйвером роста стал компактный SUV Skoda Karoq.

«Результаты первого полугодия подтверждают эффективность нашей кампании по расширению модельного ряда по всему миру. Мы вновь продемонстрировали впечатляющий рост в Европе и в России. Однако в Китае мы столкнулись с рядом трудностей», — заявил член Совета директоров компании Алан Фави.

Он добавил, что, несмотря на то, что ситуация на других мировых рынках нестабильна, во второй половине 2019 года компания нацелена на рост.

Читайте также: За полгода продажи Skoda в России увеличились на 10%