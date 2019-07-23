Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM

В 2019 году в Екатеринбурге будет проведена замена 202 лифтов в многоквартирных домах. Об этом проинформировал общественность замглавы города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Гейко, сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

В администрации Екатеринбурга уточнили, что финансирование замены лифтов осуществляется по муниципальной программе субсидирования управляющих компаний и ТСЖ. При этом не менее 15% объёма финансовых вложений должно покрываться за счёт собственников жилья.

На данный момент проведены конкурсы на замену 119 лифтов в 32 домах города. Также объявлены конкурсы на замену ещё 48 лифтов в 12 многоэтажках.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных домах Екатеринбурга выделено порядка 300 млн рублей в равных долях из бюджета Свердловской области и городской казны.

Читайте также: В Екатеринбурге на замену лифтов в многоэтажках выделят 300 млн рублей

Напомним, что всего в областном центре эксплуатируются более 10,5 тыс. лифтов, причём свыше двух тысяч из них подлежат замене.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале заменят 1,5 тысячи лифтов с «контрольной проверкой»